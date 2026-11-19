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Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що процес узгодження обміну полоненими між Україною та Росією перебуває на завершальному етапі. За його словами, наразі спецслужби обох країн проводять звірку списків осіб, яких можуть включити до обміну.

Прессекретар російського диктатора зазначив, що Москва розраховує на його проведення найближчим часом. Він підкреслив, що наразі спецслужби Росії та України займаються звіркою списків для обміну полоненими.

Напередодні уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про нові подробиці підготовки масштабного обміну полоненими між Україною та Росією. За його словами, російська сторона підтвердила готовність працювати над обміном щонайменше тисячі людей, а також розглянути включення до списків цивільних українців.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Раніше ми повідомляли, що У п'ятницю, 23 жовтня, Україна повернула з російського полону 270 своїх військовополонених.

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