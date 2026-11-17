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Кулеметник 46-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ Андрій із позивним «Дід» під час свого першого бою відбив спробу окупантів захопити бліндаж.

Трьох загарбників він знешкодив самостійно — одного кулеметним вогнем, ще одного щільною чергою, а третього за допомогою гранати.

Історію бійця 17 листопада оприлюднила 46-та окрема аеромобільна Подільська бригада. До війська Андрій працював пекарем на Полтавщині, строкової служби раніше не проходив, однак із дитинства був знайомий з армійським побутом, адже його батько був кадровим військовим.

Під час першого бойового виходу «Дід» разом із побратимами утримував позицію, стежив за переміщеннями противника та передавав інформацію для українських безпілотників. За його словами, окупанти атакували без належної підготовки, що й дозволило йому відбити штурм.

Після загибелі двох побратимів Андрій сам повертався з позиції. Разом із військовим іншої групи він також вивів пораненого українського бійця та російського полоненого. Дорога до своїх тривала близько чотирьох-п’яти днів.

За цей бій військового представили до нагороди. Своє ставлення до боротьби він пояснює просто: «Де б я не перебував — чи на “нулі”, чи вже вийшов — я завжди собі повторюю: я вдома. Це моя земля».

Джерело: 46-та окрема аеромобільна Подільська бригада ДШВ ЗСУ.

Нагадаємо, окупанти не проводили штурмів на сході Харківщини, але намагалися просочитися в тил.

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