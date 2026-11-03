Латвія вимагає скликати Радбез ООН через удар РФ по Комишувасі

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Латвія ініціює позачергове засідання Ради безпеки ООН після російського удару по селищу Комишуваха Запорізької області. У Ризі заявили про чергову атаку Росії на цивільне населення України.

Про це міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже написала у соцмережі X.

Латвія, яка з 1 листопада головує у Раді Безпеки Організації Об’єднаних Націй, прагне провести позачергове засідання Радбезу через російський удар по мирних мешканцях України.

«Латвія закликала до скликання позачергового засідання Ради Безпеки ООН після жахливих нападів Росії на мирних жителів в Україні, зокрема на центр розподілу гуманітарної допомоги в Комишувасі», - зазначила Браже.

Російський авіаудар по Комишувасі забрав життя чотирьох запорізьких поліцейських.

Удар по Комишувасі забрав щонайменше 26 життів — The Guardian.

У Комишувасі після російського удару зниклими безвісти вважаються 27 людей.

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