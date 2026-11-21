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Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров виступив із низкою заяв щодо України, поставивши під сумнів її історичне право на власну територію. Він назвав південний схід і значну частину центральної України, зокрема Київ, «споконвічно російськими землями», а українську владу звинуватив у нібито насадженні «печерної русофобії».

«Південний схід України і велика частина Центральної України, в тому числі Київ, – це, безумовно, споконвічно російські землі. Там живе народ, який хрестився в одній купелі з нами, звідки ми всі і пішли», – сказав російський міністр.

Водночас Лавров заперечив, що всю територію України можна вважати місцем проживання «єдиного народу». За його словами, на заході країни сформувалися «культура й цінності», які нібито «протистоять» Росії.

Також глава російського МЗС звинуватив українських президентів, починаючи з Леоніда Кучми, у спробах «не ображати западенщину и западенців» та нібито замовчуванні проблеми. За його твердженням, вони «завжди приглушували гостроту проблеми», через що вона зрештою «прорвалася».

Однією з головних цілей Росії Лавров назвав боротьбу з так званою «печерною русофобією», яку, за його словами, насаджують в Україні.

«Думаю, що зараз у нас найголовніша перемога, окрім досягнення цілей "спеціальної воєнної операції", але пов'язане з цією метою завдання – це перемогти печерну русофобію, яку намагаються насадити в Україні, точніше, на тому просторі, який зараз називається Україна», – заявив російський міністр.

Окремо Лавров висловився про президента України Володимира Зеленського. Він стверджував, що глава держави нібито «перекувався і перевзувся» та тепер «стає навколішки перед прахом нацистських злочинців».

Крім того, російський міністр безпідставно звинуватив українську владу в намірі створити на території Києво-Печерської лаври Пантеон героїв. Могили, які, за його словами, планують розмістити там, Лавров назвав «сатанинськими».

Про це Лавров заявив у документальному фільмі «Наше Хрещення. Предстоятель», оприлюдненому на російських ресурсах.

Нагадаємо, Москва підготувала власний позиційний документ про формування нової архітектури безпеки в Євразії, до якої, за задумом Кремля, мають бути залучені всі його союзники. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що запропонована система не повинна обмежувати інтереси жодної зі сторін.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що цілі Москви у війні проти України залишаються незмінними, а скасування так званих обмежень прав російськомовного населення має відбутися негайно і не може бути предметом переговорного торгу. Про це він сказав журналістам за підсумками 21-го Східноазійського саміту в Манілі.

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