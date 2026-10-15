Лавров відкинув перемир’я, бо воно могло б дозволити Україні переозброїтися

0:00 / 0:00

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва не погодиться на припинення вогню, якщо воно дасть Україні можливість посилити свої військові спроможності та отримати додаткове озброєння.

Про це він сказав на пресконференції після переговорів із представниками Туреччини.

«Жодного припинення вогню, щоб Зеленського знову привели до тями й накачали зброєю, не буде», — заявив Лавров.

Водночас російський міністр не уточнив, за яких умов Москва могла б погодитися на інші формати припинення бойових дій.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що почувається зрадженим через угоду Трампа з Путіним щодо дизеля.

Маск і Трамп кинули Україну на поталу Росії — The Telegraph

Читай нас у