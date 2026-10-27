Лавров заявив, що війна проти України триватиме і може посилитися

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Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що війна проти України триватиме й, імовірно, загострюватиметься.

За його словами, лідери Фінляндії та Норвегії під час розмови з Володимиром Путіним не сказали нічого нового.

Росія не має наміру відмовлятися від планів захопити весь Донбас. Про це 27 жовтня диктатор Володимир Путін заявив під час телефонної розмови з президентом Фінляндії та прем’єр-міністром Норвегії. Водночас агентство Reuters посилається на джерело, наближене до Кремля, а не на безпосередні свідчення учасників розмови.

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон скептично оцінив перспективи телефонної розмови президента Фінляндії Александра Стубба та прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стьоре з Володимиром Путіним.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що враження прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стере та президента Фінляндії Александра Стубба після їхньої півторагодинної розмови з очільником Кремля володимиром путіним щодо мирних переговорів у форматі Україна-росія-США є «дуже помірковано оптимістичними». Консультації лідерів відбулися перед засіданням польського уряду за попереднім узгодженням із Президентом України Володимиром Зеленським та американською стороною.

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