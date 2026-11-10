Лісові пожежі в рф у 2026 році охопили територію розміром із Хорватію

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З початку року до 9 листопада лісові пожежі на території рф охопили 5,38 мільйона гектарів, що дорівнює 53,8 тисячі квадратних кілометрів. Охоплена вогнем площа на 16,7% перевищує показники аналогічного періоду минулого року та співвідносна з територією Хорватії.

Загальна площа ландшафтних пожеж у країні-агресорці перевищила 11,5 мільйона гектарів, що в півтора раза більше за торішні показники. При цьому середня площа одного осередку займання також зросла в півтора раза при практично незмінній загальній кількості пожеж, яких зареєстрували 18 991 проти 18 868 роком раніше. Наразі нові осередки вогню не фіксуються з 6 листопада, хоча пожежонебезпечний сезон офіційно ще триває.

Джерело: звіт Авіалісоохорони рф.

Раніше лісові пожежі було зафіксовано у 77 з 83 російських регіонів. Керівництво РФ запровадило особливий протипожежний режим у 49 суб'єктах федерації.

Нагадаємо, у Красноярському краї, Омській та Іркутській областях Російської Федерації виникли чисельні лісові пожежі. Повідомлялося про щонайменше 7 загиблих, серед них двоє дітей.

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