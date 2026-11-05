Литва викликала представника посольства РФ через російські атаки на цивільні об’єкти в Україні

Міністерство закордонних справ Литви викликало представника посольства Росії, щоб висловити протест проти обстрілів цивільного населення та критичної інфраструктури України.

«Ми викликали представника посольства Росії, щоб засудити триваючі атаки Росії на цивільних осіб та критичну інфраструктуру по всій Україні», — йдеться в повідомленні.

У литовському зовнішньополітичному відомстві наголосили, що російські удари по потягах, школах та укриттях, які призводять до загибелі людей, є воєнними злочинами.

«Росія повинна припинити свою агресію та понести відповідальність», — підкреслили в МЗС Литви.

Про це повідомило МЗС Литви в соцмережі X.

Нагадаємо, Росія навмисно випробовує межі колективної оборони НАТО, вдаючись до дій, які не досягають рівня прямого нападу, що міг би призвести до активації статті 5 Північноатлантичного договору.

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