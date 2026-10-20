Льотчик Олександр Жибров посмертно став Героєм України

Українському льотчику Олександру Жиброву посмертно присвоїли звання Героя України з орденом «Золота Зірка». У перший день повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року, він вступив у бій із російськими військами, а після ураження його Су-25 спрямував палаючий літак на колону окупантів. Жибров також був наставником українських пілотів, які згодом самі стали Героями України.

Підполковнику Олександру Жиброву посмертно присвоїли звання Героя України з орденом «Золота Зірка». Відповідний указ №1048/2026 підписав президент України. Жибров був командиром ескадрильї 299-ї бригади тактичної авіації. 24 лютого 2022 року, у перший день повномасштабного вторгнення Росії, він одним із перших підняв у небо свій штурмовик Су-25.

За даними Повітряних сил, льотчик атакував російські війська, знищив частину ворожої колони та зупинив її просування. Однак під час бою літак Жиброва підбили. Військові зазначають, що шансу катапультуватися або повернутися на аеродром у пілота вже не було. Тоді він спрямував палаючу машину на російських окупантів.

Цей вчинок став одним із прикладів самопожертви українських військових у перші години великої війни. Жибров продовжив бій навіть тоді, коли його літак зазнав критичних пошкоджень, а можливості врятуватися майже не залишилося.

Він виховав майбутніх Героїв України

У Повітряних силах наголошують, що внесок Жиброва не обмежується його останнім боєм. Він був досвідченим льотчиком і наставником, який передавав свої знання молодшим пілотам. Серед його учнів — українські військові льотчики Ростислав Лазаренко, Данило Мурашко, Вадим Благовісний та Єгор Середюк. Згодом вони також стали Героями України.

У командуванні зазначають, що Жибров допомагав молодим пілотам опановувати складну професію, готував їх до бойових завдань і передавав їм власний досвід. Його учні продовжили захищати українське небо вже під час повномасштабної війни. «За цією молоддю наше майбутнє», — казав Жибров.

У Повітряних силах підкреслюють, що він не встиг побачити, як його учні отримали найвищі державні нагороди. Проте його досвід і підготовка стали важливою частиною їхнього професійного шляху.

«Я захищатиму вас і всіх українців»

Окремо в матеріалі про льотчика згадують його слова, адресовані дружині та доньці. Перед загибеллю він сказав: «Я захищатиму вас і всіх українців». Ці слова передають не лише його ставлення до родини, а й усвідомлення відповідальності за людей, яких він захищав. У перший день повномасштабного вторгнення Жибров залишився в бою, виконуючи своє завдання.

Посмертне присвоєння звання Героя України стало визнанням його мужності та самопожертви. Його пам’ятатимуть і за останній бій, і за внесок у підготовку українських пілотів, які продовжують захищати країну. Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

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