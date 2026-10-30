Лубінець хоче продовжити гуманітарні місії за посередництва Меланії Трамп

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець запропонував регулярно проводити гуманітарні місії під координацією першої леді США Меланії Трамп. Таку ідею він висловив 30 жовтня після операції, пов’язаної з порятунком і поверненням жителів Олешків. За словами омбудсмена, цей досвід показав, що подібні домовленості можуть допомагати рятувати цивільних і повертати людей додому.

Дмитро Лубінець зазначив, що гуманітарну співпрацю, яка допомогла провести місію в Олешках, варто продовжити й використовувати для інших операцій. «Пропоную зробити гуманітарні місії під координацією першої леді США Меланії Трамп регулярними. Досвід Олешків і спільної роботи з уповноваженою з прав людини в РФ Яною Лантратовою показав, що такі домовленості дають змогу реально допомагати людям», — написав омбудсмен.

Лубінець сподівається, що за посередництва Меланії Трамп вдасться розширити цей формат гуманітарної роботи. Йдеться не лише про евакуацію людей із небезпечних територій, а й про порятунок цивільних, їхнє повернення та захист життя. За словами уповноваженого, такі операції можуть стати не тільки способом допомогти конкретним людям, а й основою для подальших домовленостей. «Такі практичні кроки здатні не лише рятувати конкретних людей, а й створювати передумови для перемовин про сталий мир», — зазначив Лубінець.

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Окремо він подякував президенту України Володимиру Зеленському за особисту участь у підготовці та проведенні гуманітарної місії. Омбудсмен відзначив підтримку глави держави та його сприяння в організації операції. «Завдяки послідовній позиції глави держави, для якого захист життя та безпека кожного українського громадянина є безумовним пріоритетом, вдалося забезпечити необхідні умови для проведення цієї надзвичайно важливої гуманітарної операції», — сказав Лубінець.

Також уповноважений Верховної Ради подякував Силам оборони України та всім службам, які долучилися до місії. Він відзначив їхню злагоджену роботу, професіоналізм і допомогу в її проведенні.

Що відомо про гуманітарну місію в Олешках

Олешки розташовані на лівому березі Дніпра в Херсонській області та перебувають під російською окупацією. Питання порятунку цивільних звідти залишається складним через небезпеку для людей і обмежені можливості для проведення евакуації. За словами Лубінця, досвід цієї місії показав, що гуманітарні домовленості та взаємодія між представниками сторін можуть допомогти організувати порятунок людей. Він окремо згадав співпрацю з російською уповноваженою з прав людини Яною Лантратовою та координацію за участю Меланії Трамп.

Наразі пропозиція Лубінця полягає в тому, щоб не обмежуватися однією операцією, а зробити такі гуманітарні місії постійною практикою. Водночас конкретних дат наступних операцій або деталей їхньої організації омбудсмен у своєму повідомленні не навів. Про свою пропозицію Дмитро Лубінець повідомив у Facebook.

Гуманітарна місія в Олешках: підготували 25 автобусів для допомоги та евакуації цивільних.

У тимчасово окупованих Олешках Херсонської області завершили розмінування визначених маршрутів та готовність гуманітарного конвою до відправлення, повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Перед цим делегація за участю представників України, США та Росії прибула до місця, звідки планують доставляти гуманітарну допомогу в Олешки.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець погодився дістатися тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині через територію Росії, оскільки іншого безпечного маршруту для гуманітарної місії наразі немає. В Офісі омбудсмана пояснили, що шлях через лінію фронту небезпечний, а переправа через річку неможлива через мінування.

Російські війська можуть використати тимчасове перемир’я в окупованих Олешках для перекидання техніки та військових ближче до Херсона. Про таку загрозу повідомляє німецьке видання Bild із посиланням на українських військовослужбовців. За їхніми оцінками, російські підрозділи активізували переміщення на лівобережжі Дніпра, однак незалежного підтвердження підготовки наступу наразі немає.

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