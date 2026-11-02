Лубінець розповів про три категорії людей, яким допомогли під час операції в Олешках

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Під час гуманітарної операції в окупованих Олешках на Херсонщині допомогу надали трьом категоріям громадян.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Перша категорія — люди, які вирішили залишитися в місті. Для них доставили продукти, воду, медикаменти, пальне для генераторів та обладнання для місцевої лікарні.

Друга — мешканці, які попросили допомогти виїхати на підконтрольну Україні територію. Третя — ті, хто захотів виїхати на територію, контрольовану Росією, зокрема до РФ або на тимчасово окуповані території.

Крім того, під час режиму тиші з моргу Олешківської лікарні вивезли тіла загиблих — як військових, так і цивільних.

Джерело: Дмитро Лубінець

Нагадаємо, Меланія Трамп відреагувала на успішну евакуацію жителів Олешків.

Український омбудсман Дмитро Лубінець повідомив 30 жовтня, що всі жителі Олешок, які хотіли виїхати на підконтрольну Україні територію, змогли скористатися евакуацією, а для тих, хто залишився, доставили гуманітарну допомогу.

Сили оборони України забезпечили режим тиші на Херсонщині, щоб провести гуманітарну місію в Олешках. Однак російські військові скористалися цією паузою для облаштування власних позицій, повідомили в Генштабі ЗСУ 2 листопада.

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