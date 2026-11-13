Лубінець заявив, що не знає про підготовку гуманітарної місії у Костянтинівці

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Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що не чув про напрацювання щодо гуманітарної місії у Костянтинівці. За його словами, наразі основну увагу зосереджено на тимчасово окупованій частині Херсонської області.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що наразі йому невідомо щодо напрацювання будь-якої гуманітарної місії в Костянтинівці, що на Донеччині, подібної місії в Олешках. Про це Лубінець заявив під час засідання тимчасової слідчої комісії ВР.

«На теперішній час мені не відомо щодо напрацювання будь-якої подібної гуманітарної місії. Вперше я почув про цю ініціативу, як і, напевно, всі громадяни України з засобів масової інформації після зустрічі між президентом рф та спецпредставниками з боку США», — сказав Лубінець.

Він додав, що Костянтинівка взагалі не лунала серед потенційних населених пунктів, в які можуть бути організовані подібні гуманітарні місії.

«Хоча попередній список таких населених пунктів у нас є, але в першу чергу ми зосередили свою увагу на Херсонській області, а саме на території Херсонської області, яка тимчасово окупована росією. Мені на сьогодні відомо, що подібна гуманітарна катастрофа, тобто надзвичайно складні, погані умови для проживання, в яких знаходяться громадяни України, зараз не тільки в Олешках, а й в інших населених пунктах Херсонської області», — зазначив Лубінець.

Раніше Пєсков заявив, за якої умови РФ погодиться на гуманітарну місію у Костянтинівці.

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