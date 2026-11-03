Лукашенко порадів, що через війну до Білорусі приїхали майже 0,5 млн українців

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Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії до країни прибули майже 500 тисяч громадян України. За його словами, білоруська влада забезпечує українців житлом, працевлаштуванням, медичною допомогою та можливістю здобувати освіту.

Водночас озвучену Лукашенком кількість українців у наведеній інформації не підтверджено незалежними даними.

«З початку воєнних дій у країну прибуло майже пів мільйона громадян України. Ми вітаємо. Слава богу, жодної заяви, жодного випадку, щоб вони тут погано поводилися», – сказав Лукашенко.

За його словами, українці, які виїхали через війну, були готові жити в будь-яких умовах, а Білорусь надавала їм житло нарівні зі своїми громадянами. Особливо, як стверджує Лукашенко, їх розселяли в сільській місцевості, де є потреба в робочій силі.

Він також заявив, що українські діти мають доступ до дитячих садків та освіти, а дорослі – до працевлаштування й медичних послуг.

Лукашенко закликав країни Євросоюзу не ставитися до мігрантів «як до тварин» і «брати приклад із білоруської політики» щодо переселенців.

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