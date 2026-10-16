Луцьк залишився без світла після атаки російських реактивних дронів

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Уранці 16 жовтня під час повітряної тривоги в Луцьку пролунали вибухи. За попередньою інформацією, місто залишилося без електропостачання внаслідок атаки російських реактивних безпілотників.

Близько 07:25 у Луцьку пролунали вибухи. Перед цим Повітряні сили повідомляли про рух реактивного БпЛА на місто.

Згодом секретар міської ради Андрій Разумовський заявив, що через атаку Луцьк залишився без електропостачання.

Він уточнив, що комунальні служби працюють на резервних джерелах живлення.

Швидкісні безпілотники російської армії продовжують рухатися на Захід України.

Після півночі майже одразу у Волинській області оголошували повітряну тривогу через цю загрозу, про що інформували Повітряні сили.

Щонайменше один із дронів ворога дістався до обласного центру близько 00:13, і тоді у Луцьку почули вибух. Протиповітряна оборона активно працювала, відбиваючи обстріл.

Повторні вибухи у Луцьку прогриміли приблизно о 05:30. Чергова партія реактивів намагалася загрожувати місту.

Інформації про наслідки обстрілу поки що не було. Загроза на момент публікації не минула.

Джерело: Андрій Разумовський

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