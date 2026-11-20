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Підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ разом з іншими складовими Сил оборони завдали результативних ударів по 40 нафтоналивних об'єктах і підприємствах російського військово-промислового комплексу протягом останніх 50 діб. Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді з позивним «Мадяр», оприлюднивши перелік уражених цілей.

За його словами, частину об'єктів атакували кілька разів. Серед них - нафтопереробні заводи «Дорогобуж» у Смоленській області, «Ільський» у Краснодарському краї, «Рязанський» у Рязанській області, «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» у Нижньогородській області та «Новокуйбишевський» у Самарській області.

До переліку також увійшли нафтотермінали у Витині та Санкт-Петербурзі, нафтобази, нафтоперекачувальні станції, хімічні підприємства й виробництва титану. Зокрема, серед цілей були «Нижнекамскнефтехим», «Тольяттиазот», «Куйбишевазот», «АВИСМА» та комбінат «Каменський».

У дописі зазначено, що до операцій залучали підрозділи 1-го окремого центру СБС, 7-го центру глибинного ураження, 414-ї бригади «Птахи Мадяра», 412-ї бригади «Немезис», 413-го полку «Рейд» та групи «Фенікс». Також у низці ударів брали участь ССО, ГУР, СБУ та інші складові Сил оборони України.

Бровді заявив, що робота з ураження російських нафтових і промислових об'єктів триватиме.

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