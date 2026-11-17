Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді з позивним Мадяр опублікував зображення безпілотників, які використали для ураження Керченського мосту 17 листопада. Він також розкрив підрозділи, залучені до спільної операції.

У своєму дописі Мадяр заявив, що «сакральний міст втомився». За його словами, операцію спільно провели підрозділи глибинного ураження ВМС, ракетних військ і артилерії, новостворений 7-й центр 414-ї бригади «Птахи Мадяра», 1-й окремий центр Сил безпілотних систем та СБУ.

Мадяр також опублікував фотографії безпілотників, задіяних під час операції, не уточнивши їхніх моделей і технічних характеристик.

Близько 6000 тонн російської сталі опинилися на дні Керч-Єнікальського каналу внаслідок руйнування конструкцій Кримського мосту в ніч на 17 листопада. Через це судноплавство між Чорним та Азовським морями, за твердженням автора повідомлення, фактично заблоковане: поза штучним фарватером протока надто мілка для проходження великих суден.

У ніч проти 17 листопада Кримський міст знову опинився під ударом. Про атаку повідомив гауляйтер окупованого Криму Сергій Аксьонов, зазначивши, що рух транспорту мостом тимчасово припинили.

У ніч проти 17 листопада Кримський міст знову опинився під атакою. OSINT-ресурси повідомляють про ймовірне падіння автомобільної арки переправи у воду, тоді як призначена РФ окупаційна влада Криму оголосила про зупинення руху транспорту мостом.

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