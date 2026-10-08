Майже 200 боїв за добу: найбільше атак на Покровському напрямку

На фронті протягом 8 жовтня відбулося 194 бойові зіткнення. Російські війська завдали 58 авіаударів, скинули 177 керованих авіабомб і запустили понад 6,2 тисячі дронів-камікадзе. Найбільше атак українські військові відбили на Покровському напрямку — там росіяни 15 разів намагалися просунутися. Водночас на окремих ділянках фронту бої тривали станом на 22:00.

За даними Генерального штабу ЗСУ, від початку доби російські війська провели 194 бойові зіткнення. Окупанти завдали 58 авіаційних ударів. Вони скинули на позиції українських військових і населені пункти 177 керованих авіабомб. Також росіяни використали 6288 дронів-камікадзе та здійснили 1729 обстрілів.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках російські військові один раз намагалися штурмувати позиції Сил оборони. Крім того, вони 25 разів обстріляли українські позиції та населені пункти. Два з цих обстрілів були проведені із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни п’ять разів атакували позиції українських підрозділів. Бої точилися в районах Ізбицького, Тернової, Вільчі та Рибалчиного.

Росіяни атакують біля Куп’янська та Лимана

На Куп’янському напрямку окупанти шість разів намагалися покращити своє становище. Вони проводили штурмові дії в бік Радьківки та Куп’янська-Вузлового. Один із боїв станом на 22:00 ще тривав.

На Лиманському напрямку українські військові відбили вісім спроб росіян просунутися вперед. Атаки відбувалися поблизу Новосергіївки, Новоселівки, Ставків та Лимана.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили дві спроби наступу. Російські військові намагалися просунутися в районах Озерного та Лимана.

На Краматорському напрямку росіяни цього дня штурмових дій не проводили.

Найгарячіше було на Покровському напрямку

На Костянтинівському напрямку українські військові відбили 11 російських штурмів. Бої точилися біля Костянтинівки та в напрямку Кіндратівки, Новоселівки, Торецького і Степів. Одна з атак на момент вечірнього зведення ще тривала.

Ще 15 атак російські війська здійснили на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в бік Вільного, Світлого, Добропілля, Красноподілля, Сергіївки та Молодецького. За попередніми підрахунками Генштабу, протягом доби на цій ділянці фронту українські військові ліквідували 50 російських військових. Ще 11 окупантів були поранені.

Також українські захисники знищили вісім одиниць автомобільної техніки, дві гармати, вісім спеціальних засобів, пункт управління безпілотниками, склад боєприпасів та 68 укриттів росіян. Крім того, вдалося пошкодити російський танк, п’ять автомобілів, три гармати, одну реактивну систему залпового вогню, два спеціальні засоби, шість пунктів управління БпЛА та 151 укриття особового складу. Окремо українські військові знищили або придушили 219 безпілотників різних типів.

Бої тривають і на півдні

На Олександрівському напрямку російські війська штурмували в бік Вороного.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 12 атак. Росіяни намагалися просунутися в напрямку Рибного, Злагоди, Тернуватого, Косівцевого, Рівного, Верхньої Терси, Гіркого та Залізничного.

На Оріхівському напрямку окупанти двічі атакували в бік Новопавлівки та Плавнів. Таким чином вони намагалися покращити свої позиції.

На Придніпровському напрямку російські війська штурмових дій не проводили.

За даними Генштабу, на інших напрямках суттєвих змін в обстановці не зафіксували. Інформація про бойові дії може змінюватися протягом доби, оскільки ситуація на фронті залишається динамічною.

Російський удар по Краматорську забрав життя 30 людей — Зеленський.

Увечері 8 жовтня російські війська атакували цивільну автівку в центральній частині Краматорська на Донеччині. У машині перебували двоє людей — обидва загинули внаслідок удару.

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