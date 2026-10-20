Майже 30 тисяч людей без світла — росіяни атакували енергооб’єкт на Львівщині

Російська атака на енергетичну інфраструктуру Львівщини призвела до масштабного знеструмлення Новояворівська. У місті, де проживає понад 31 тисяча людей, майже 30 тисяч жителів залишилися без електрики. За його словами, аварійне відключення торкнулося не лише міста, а й навколишніх сіл, які отримують електроенергію через лінії державної компанії «Укренерго». Водночас частина населених пунктів громади залишилася зі світлом, оскільки їх обслуговують інші постачальники.

«Зараз повністю без світла місто Новояворівськ. Це всі абоненти, довколишні села, яких обслуговує “Укренерго”. Але в нас є частина громади зі світлом, частина без світла, бо в нас є різні постачальники. Найбільше людей — це під 30 тисяч зараз без світла у Новояворівську», — розповів Мацелюх.

Воду подаватимуть за графіком

Через відсутність електроенергії в Новояворівську також зупинилася подача води. Щоб відновити роботу комунальних систем, місцеві служби оперативно перевели відповідні об’єкти на автономні генератори. Тепер воду мешканцям подаватимуть за спеціальним погодинним графіком. Це означає, що вона буде доступна не постійно, а в певні години.

Місцева влада повідомила про зміни в роботі комунальних систем після знеструмлення. Водночас у наведеному повідомленні не уточнюється, скільки часу триватимуть обмеження та коли в місті зможуть повністю відновити електропостачання і водопостачання.

Росія двічі атакувала енергетику області

За даними місцевої влади, російські атаки на енергетичну інфраструктуру Львівщини тривали понад пів доби. У ніч проти 20 жовтня російські війська застосували реактивні безпілотники. Тоді зафіксували кілька прямих влучань по території інфраструктурного об’єкта. Удень російська армія завдала повторного удару по енергетичних об’єктах регіону. Начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що внаслідок чергової повітряної атаки постраждала одна людина.

Пошкодження енергетичної інфраструктури спричинили перебої з електропостачанням і вплинули на роботу комунальних систем. Наразі в Новояворівську організовують подачу води за графіком, а енергетики та комунальні служби мають відновити нормальну роботу систем після усунення наслідків атаки. Про це повідомив голова Новояворівської територіальної громади Володимир Мацелюх у коментарі Суспільному.

Росіяни вдень 20 жовтня продовжили атакувати Львівщину реактивними безпілотниками. Унаслідок удару постраждав працівник поліції охорони, якого госпіталізували.