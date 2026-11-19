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В Україні майже 600 тисяч військовослужбовців уже здали біологічні зразки для ДНК-ідентифікації. Їх використовують для встановлення особистості загиблих захисників, зокрема у випадках, коли неможливо порівняти генетичний матеріал із ДНК родичів.

За даними Міноборони, понад 92% відібраних біологічних зразків передали на зберігання до Центру обліку геномної інформації відомства.

Ще 5539 зразків передали слідчим підрозділам Міністерства внутрішніх справ у межах розслідувань щодо військовослужбовців, які зникли безвісти.

Особливу увагу Міноборони приділяє військовим-сиротам, які можуть не мати близьких родичів, із якими можна було б порівняти генетичний матеріал.

Військові частини зобов'язані окремо фіксувати статус таких захисників і першочергово організовувати відбір у них біологічних зразків.

Заступниця міністра оборони Любов Галан пояснила, чому це особливо важливо.

Якщо у військовослужбовця-сироти немає родичів, із якими можна зіставити ДНК, його зразок може стати вирішальним для ідентифікації у випадку репатріації тіла, – пояснила заступниця міністра оборони Любов Галан.

За її словами, біологічний матеріал потрібно відбирати заздалегідь, щоб у разі загибелі військовослужбовець не залишився невпізнаним.

У Міноборони нагадали, що під час воєнного стану відбір біологічних зразків у військовослужбовців є обов'язковим.

Процедуру проводять за допомогою мазка з внутрішньої поверхні щоки. Вона не передбачає втручання в організм, є безпечною та безболісною.

Отриману геномну інформацію використовують для ідентифікації загиблих. Водночас закон забороняє застосовувати її для встановлення батьківства або інших родинних зв'язків у справах, які не стосуються зникнення військовослужбовців безвісти.

У 2026 році Міноборони отримало 270 тисяч наборів для відбору біологічних зразків. Подальше постачання відомство узгоджує з Міжнародним комітетом Червоного Хреста, Міжнародною комісією з питань зниклих безвісти та благодійними організаціями.

Окрім ДНК-аналізу, Міноборони працює над запровадженням ще двох методів встановлення особи загиблих захисників — за відбитками пальців і стоматологічними даними.

Для збору дактилоскопічної інформації планують використовувати електронні сканери. Вони фіксуватимуть відбитки пальців, долонь і підошов ніг. Відповідний проєкт наказу Міноборони наразі проходить зовнішнє погодження.

Щодо стоматологічної ідентифікації вже розробили законопроєкт. Крім того, Міністерство внутрішніх справ готує проєкт експериментальної постанови Кабінету Міністрів.

Для повноцінного впровадження обох методів необхідно створити єдину систему збирання, зберігання та автоматичного порівняння біометричних даних військовослужбовців із даними загиблих.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

Кабінет міністрів України затвердив єдиний порядок роботи міжвідомчих регіональних команд, які займаються ідентифікацією тіл загиблих військовослужбовців і цивільних громадян. Відтепер усі такі підрозділи працюватимуть за однаковими правилами.

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