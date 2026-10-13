Масована атака дронів порушила роботу московських аеропортів і змінила рейси

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У ніч на 13 жовтня масована атака безпілотників призвела до призупинення роботи кількох аеропортів Москви. Через обмеження на посадку понад десяток рейсів зіткнулися з проблемами — літаки розверталися та прямували до інших аеропортів.

Три літаки, які летіли з Туреччини до Москви, були змушені розвернутися в небі над Литвою та полетіти назад, оскільки аеропорт «Внуково» запровадив обмеження на тлі обстрілу. Про це близько 23:00 повідомило російське пропагандистське медіа «ТАСС».

За деякий час «ТАСС» із посиланням на дані керівництва летовища повідомило, що понад десять літаків, які мали приземлитися у «Внуково», перенаправили до інших аеропортів через обмеження. Зокрема, йдеться щонайменше про 14 рейсів із Мінська, Стамбула, Санкт-Петербурга, Астани, Анталії, Хургади, Калінінграда, Дубая та Ізміра.

Тим часом мер Москви Сергій Собянін повідомив про масовану атаку дронів на місто. Близько 22:45 він написав у своєму Telegram-каналі, що російська протиповітряна оборона нібито знищила щонайменше 10 дронів, які летіли на місто. Собянін також повідомив про «падіння уламків» унаслідок атаки. На місця скерували екстрені служби.

Приблизно через годину мер російської столиці знову поінформував про наліт безпілотників на Москву. За його даними, цього разу ППО нібито знищила щонайменше 15 БпЛА.

Атака на Москву продовжилася і після опівночі. Близько 02:20 Собянін знову написав, що ППО «знищила» ще 10 дронів на околицях міста.

Окрім цього, «Росавіація» близько 01:00 повідомила про запровадження обмежень у московському аеропорту «Домодєдово». Аеропорт «Жуковський» у Московській області також призупинив роботу на тлі масованої атаки.

Додамо, що у Ростові-на-Дону після українського удару згорів нафтовий термінал.

Нагадаємо, у росії третю добу горів нафтоналивний термінал після атаки дронів.

У ніч проти 10 жовтня безпілотники атакували російський НПЗ у Ростові-на-Дону. Після кількох вибухів на підприємстві виникла масштабна пожежа. Ймовірною ціллю став нафтоналивний термінал Новошахтинського заводу нафтопродуктів.

Москва та Московська область зазнали масованої атаки безпілотників. Один із ударів припав на Московський нафтопереробний завод «Газпромнефть-МНПЗ» у районі Капотня, після чого на підприємстві спалахнула пожежа.

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