Масована атака РФ на енергетику залишила частину України без світла та води

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Уранці 19 жовтня 2026 року внаслідок масованої російської атаки на енергетичну інфраструктуру в окремих областях України виникли перебої з електропостачанням. У деяких населених пунктах також зникла вода.

Вінницька область. Начальниця Вінницької обласної військової адміністрації Наталя Заболотна повідомила, що внаслідок чергового російського обстрілу є руйнування. Станом на 8:54 у частині області та обласного центру не було електро- й водопостачання.

За словами посадовиці, відповідальні служби працюють над відновленням комунальних послуг.

Рівненська область. Унаслідок ворожих атак знеструмлення зафіксували в різних районах області. Як повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль, найбільше об'єктів без електрики залишилося в Рівненському районі.

Відновлювальні роботи ускладнюються через нові атаки. Очільник області закликав жителів дбати про власну безпеку та безпеку близьких, оскільки повітряна тривога триває.

Харківська область. У Лозівській громаді частина споживачів залишилася без електроенергії. Міський голова Сергій Зеленський повідомив, що масована російська атака триває майже добу.

За його словами, пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, заклади освіти й медицини, а також об'єкти критичної інфраструктури. Масштаби руйнувань уточнюють. На місцях працюють рятувальники та комунальні служби.

Міський голова наголосив, що загроза зберігається, і закликав мешканців за можливості перейти до укриттів або інших безпечних місць.

Хмельницька область. Через масований удар по енергетичній інфраструктурі запровадили аварійні відключення електроенергії. За інформацією АТ «Хмельницькобленерго», частково знеструмлено північну частину області.

Аварійно-відновлювальні роботи розпочнуть після завершення повітряної тривоги. Енергетики обіцяють докласти зусиль, щоб якнайшвидше повернути електропостачання споживачам.

Джерело: РБК-Україна

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