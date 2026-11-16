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Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що західні держави нібито завдали колишнім колоніям збитків на понад квадрильйон доларів.

Він назвав санкції проявом неоколоніалізму та заявив, що російські дипломати домагатимуться в ООН визнання їх злочином проти людяності.

«Століття варварської експлуатації, насильницького переділу територій, руйнування традиційних укладів забезпечили метрополіям процвітання коштом поневолених народів. Вони й зараз, по суті, процвітають — багато хто завдяки тому, що наробили за останні століття», — заявив Дмитро Медведєв.

За словами Медведєва, західні держави століттями збагачувалися завдяки експлуатації та поневоленню інших народів. Водночас рух «За свободу націй!», на засіданні якого він виступив, діє під егідою партії «Єдина Росія» з лютого 2024 року.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз розробляє черговий пакет санкцій проти Росії, ухвалення якого планується в листопаді 2026 року після погодження всіма країнами-членами блоку. Серед суб'єктів, що потраплять під обмеження, переважають російські регіональні банки й нафтопереробні заводи, а також іноземні компанії з Китаю та Об'єднаних Арабських Еміратів, які сприяють обходу попередніх баrierів. Паралельно ЄС планує суттєво розширити експортні обмеження стосовно російських підприємств.

Остаточне затвердження пакету відбулося на засіданні Ради ЄС із закордонних справ 16 листопада, а обмеження також охоплять компанії, що сприяють роботі тіньового флоту.

До нового санкційного списку Євросоюзу внесли найбільші російські нафтопереробні підприємства, зокрема Московський, Омський, Саратовський, Хабаровський та Ільський НПЗ, а також низку інших компаній нафтової галузі.

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