Медведєв закликав Маска покаятися за допомогу Україні через Starlink

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Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що засновник SpaceX Ілон Маск став учасником війни через надання Україні супутникового зв’язку Starlink після повномасштабного вторгнення Росії.

Медведєв стверджує, що Маск нібито розумів, як саме використовуватимуть його технологію, зокрема для військових операцій. Він також звинуватив бізнесмена у відповідальності за наслідки застосування Starlink.

Приводом для заяви став репост Маском допису, в якому передачу Україні тисяч терміналів Starlink назвали помилкою. Автор публікації стверджував, що технологія, спочатку призначена для цивільного зв’язку, згодом стала основою для керування безпілотниками.

Медведєв заявив, що Маску варто визнати свою помилку та «покаятися». Сам бізнесмен репост публічно не прокоментував.

Російський пропагандист Володимир Соловйов звернувся до американського мільярдера Ілона Маска із закликом переїхати до російського Ростова. За його словами, головним невдахою виборів у США став саме Маск, який вклав значні кошти в передвиборчу кампанію.

Нагадаємо, Комітет Сенату США з міжнародних відносин готує масштабне розслідування, пов'язане з використанням супутникової системи Starshield в Україні. У межах цієї ініціативи вимогу зберегти всі відповідні документи отримав, зокрема, американський мільярдер Ілон Маск.

А американський мільярдер Ілон Маск поширив публікацію, у якій стверджується, що компанія SpaceX припустилася помилки, надавши Україні безкоштовні термінали Starlink на початку повномасштабної війни.

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