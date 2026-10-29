Меланія Трамп анонсувала висвітлення гуманітарної місії в окупованих Олешках журналістами США
Четверо американських журналістів телеканалу Newsmax працюватимуть у тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині, щоб незалежно фіксувати перебіг гуманітарної місії. Про це повідомила перша леді США Меланія Трамп.
Працюватимуть вони у складі делегації, до якої входять російські та українські керівники гуманітарних організацій.
«Виступаючи в ролі нейтральних спостерігачів, вони будуть самостійно фіксувати та назавжди документувати цю історичну гуманітарну місію», — додала перша леді США.
Раніше в Олешках розпочалася гуманітарна місія, оголошено припинення вогню.
Тим часом радник Меланії Трамп розкрив деталі гуманітарної операції в Олешках.
Окрім того, Папа Римський зідзвонився з Путіним і закликав до перемир'я в Олешках.
В ситуації з Олешками можна застосувати модель припинення вогню, яка застосовується в районі Запорізької АЕС.