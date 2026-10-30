Меланія Трамп може відвідати окуповані Олешки

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Перша леді США Меланія Трамп наразі не планує поїздку до тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині. Водночас її команда не виключає такого візиту в майбутньому, якщо дозволятиме безпекова ситуація та графік дружини американського президента.

«Якщо це буде безпечно і якщо її графік дозволятиме, я думаю, це можливо», — повідомив представник першої леді.

За його словами, конкретних планів щодо відвідування Олешок поки немає, однак можливість такої поїздки не відкидають.

Радник також розповів, що Меланія Трамп особисто брала участь у переговорах щодо перемир’я на території окупованої частини Херсонської області.

За його словами, спочатку перша леді звернулася до України, а згодом — до представників російської окупаційної влади. Він зазначив, що сторонам вдалося досягти низки домовленостей, однак розкривати подробиці не можуть через чутливість питання припинення вогню.

Раніше Меланія Трамп повідомила про початок робіт із розмінування маршрутів, якими планують доставляти гуманітарні вантажі до тимчасово окупованих Олешок.

За її словами, Україна та Росія розпочали відповідні заходи в межах домовленостей про локальне припинення вогню.

Мета робіт — підготувати безпечний шлях для доставки гуманітарної допомоги та створити умови для подальшої підтримки цивільного населення.

Отже, хоча поїздка Меланії Трамп до Олешок наразі не запланована, її команда допускає таку можливість за умови належного рівня безпеки.

Про це заявив радник Меланії Трамп у коментарі «Суспільному».

У тимчасово окупованих Олешках Херсонської області завершили розмінування визначених маршрутів та готовність гуманітарного конвою до відправлення, повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Перед цим делегація за участю представників України, США та Росії прибула до місця, звідки планують доставляти гуманітарну допомогу в Олешки.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець погодився дістатися тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині через територію Росії, оскільки іншого безпечного маршруту для гуманітарної місії наразі немає. В Офісі омбудсмана пояснили, що шлях через лінію фронту небезпечний, а переправа через річку неможлива через мінування.

Російські війська можуть використати тимчасове перемир’я в окупованих Олешках для перекидання техніки та військових ближче до Херсона. Про таку загрозу повідомляє німецьке видання Bild із посиланням на українських військовослужбовців. За їхніми оцінками, російські підрозділи активізували переміщення на лівобережжі Дніпра, однак незалежного підтвердження підготовки наступу наразі немає.

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