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Перша леді США Меланія Трамп сподівається, що Україна та Росія зможуть домовитися про припинення вогню до Різдва. За її словами, переговори з представниками обох країн тривають.

Відповідаючи на запитання про своє бажання на Різдво, перша леді США сказала: "Звісно, я б хотіла миру в усьому світі, але насамперед я б дуже хотіла, щоб було більше режимів припинення вогню. Ми могли б зробити це дуже швидко, якби і Україна, і РФ були готові. Я вже веду переговори, тож, можливо, до Різдва у нас буде ще одне припинення вогню".

Меланія Трамп також згадала про домовленість щодо припинення вогню для здійснення гуманітарної місії в Олешках, над якою вона працювала з представниками РФ та України.

"Я брала участь у кожній деталі і дуже рада, що 800 людей вдалося звільнити. Зараз вони мають теплий дім, їжу та ліки. Серед них було багато літніх людей, а також діти. Я сподіваюся, що у них буде гарне Різдво", – зазначила перша леді США.

Про це вона сказала під час заходу "Всеамериканське запалювання різдвяної ялинки", що транслювався в ефірі Fox News.

Зеленський повідомив, що наступний етап переговорів може відбутися до Різдва.

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