Меланія Трамп висловила сподівання на різдвяне перемир’я між Україною та Росією
Перша леді США Меланія Трамп сподівається, що Україна та Росія зможуть домовитися про припинення вогню до Різдва. За її словами, переговори з представниками обох країн тривають.
Відповідаючи на запитання про своє бажання на Різдво, перша леді США сказала: "Звісно, я б хотіла миру в усьому світі, але насамперед я б дуже хотіла, щоб було більше режимів припинення вогню. Ми могли б зробити це дуже швидко, якби і Україна, і РФ були готові. Я вже веду переговори, тож, можливо, до Різдва у нас буде ще одне припинення вогню".
Меланія Трамп також згадала про домовленість щодо припинення вогню для здійснення гуманітарної місії в Олешках, над якою вона працювала з представниками РФ та України.
"Я брала участь у кожній деталі і дуже рада, що 800 людей вдалося звільнити. Зараз вони мають теплий дім, їжу та ліки. Серед них було багато літніх людей, а також діти. Я сподіваюся, що у них буде гарне Різдво", – зазначила перша леді США.
Про це вона сказала під час заходу "Всеамериканське запалювання різдвяної ялинки", що транслювався в ефірі Fox News.
Зеленський повідомив, що наступний етап переговорів може відбутися до Різдва.