Меланія Трамп заявила про евакуацію майже 800 людей з Олешок — Anadolu Agency

Перша леді США Меланія Трамп заявила про успішне завершення гуманітарної паузи в бойових діях в Олешках, на тимчасово окупованій Росією території Херсонської області України. Як повідомляє Anadolu Agency, під час операції до міста доставили критично необхідну гуманітарну допомогу та евакуювали майже 800 людей.

Терміни гуманітарної паузи

За словами Трамп, режим припинення вогню розпочався 27 жовтня та завершився 1 листопада, як і було заплановано. Вона назвала місію успішною та висловила сподівання, що гуманітарна ініціатива може стати основою для тривалого миру між Росією та Україною.

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Заява омбудсмена

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що сторони дотримувалися своїх зобов’язань упродовж гуманітарної операції. За його словами, пауза дала змогу доправити допомогу до Олешок і безпечно вивезти цивільних, які хотіли залишити місто.

Лубінець також повідомив, що операцію проводили в межах гуманітарних зусиль за участі уповноваженої Російської Федерації, держави-агресора, з прав людини Яни Лантратової та за координації першої леді США. За його словами, він і Лантратова вивчають можливості для подальших гуманітарних ініціатив.

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