Мешканців Хабаровська в рф позбавили права обирати мера

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Міська дума Хабаровська ухваленням нового статуту міста остаточно скасувала прямі всенародні вибори мера. Відтепер очільника міської адміністрації обиратимуть депутати міської думи за поданням голови регіону.

Представники місцевої влади пояснили таке рішення необхідністю приведення норм у відповідність до федерального законодавства про «єдину публічну владу», прийнятого в березні 2025 року. Голова міської думи Андрій Бєлоглазов також виправдовував зміни «історичною спадкоємністю з часами царської росії». Попередній всенародно обраний мэр Сергій Кравчук склав повноваження у вересні після обрання депутатом Державної думи від партії «Единая Россия».

Хабаровськ залишався одним із трьох останніх регіональних центрів росії, де зберігалися прямі вибори очільника міста. Після скасування виборів у Якутську наприкінці 2025 року та в Хабаровську у 2026 році, в росії залишилося лише два обласні центри з виборними мерами — Абакан та Анадир.

Джерело: Интерфакс.

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