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Президент США Дональд Трамп заявив, що переговори щодо врегулювання війни в Україні наближаються до досягнення домовленостей.

«Я думаю, ми наближаємося до того, щоб досягти угоди в цьому питанні. Я не говорив цього раніше. Але зараз я можу це сказати», — заявив Трамп.

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Водночас американський президент не уточнив, про які саме домовленості йдеться та коли може бути досягнуто конкретного результату.

Європейські країни не братимутьучасті в тристоронніх технічних переговорах між США, Україною та рф, які заплановані на наступний місяць. Про це 28 жовтня заявив помічник путіна Юрій Ушаков.

Раніше помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що переговори щодо врегулювання війни в Україні планують провести в першій половині листопада в Абу-Дабі у тристоронньому форматі за участю України, США та Росії.

Заява російського диктатора володимира путіна про згоду на відновлення мирних переговорів із Україною ще не гарантує їхнього реального проведення. Оцінювати результати будь-яких контактів необхідно за підсумками зустрічей, а не до їх початку, вважає президент Володимир Зеленський.

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