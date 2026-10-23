Міністр оборони Стрітінг застеріг від умиротворення Путіна — The Independent

Міністр оборони Вес Стрітінг застеріг від умиротворення Владіміра Путіна після того, як головний переговірник Дональда Трампа щодо війни в Україні назвав його гуманітарієм. Про це The Independent повідомило з посиланням на виступ посадовця в програмі BBC Newsnight 22 жовтня.

Межа між дипломатією та умиротворенням

Стрітінг заявив, що розуміє потребу в дипломатичній ввічливості під час переговорів, коли співрозмовник перебуває перед учасником перемовин. Водночас він наголосив, що між умиротворенням і мирним процесом є чітка межа.

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Міністр оборони також назвав Путіна холоднокровним убивцею. На запитання, чи вважає він дії США умиротворенням, Стрітінг відповів застереженням не годувати крокодила.

Відсилання до Черчилля

Ця фраза відсилає до вислову Вінстона Черчилля, який часто цитують у контексті умиротворення: про людину, що годує крокодила в надії, що той з’їсть її останньою. За даними видання, Черчилль використав це порівняння щодо нейтральних держав на початку Другої світової війни.

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