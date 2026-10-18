Міністр Сибіга закликав евакуювати жителів Олешок — Jerusalem Post

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав міжнародні організації забезпечити безпечну евакуацію мешканців тимчасово окупованих Олешок у Херсонській області України. За його словами, війська Російської Федерації — держави-агресора — перетворюють місто на «пастку смерті» через нестачу продовольства та медичної допомоги. Як повідомляє Jerusalem Post, Сибіга також просив надати негайний гуманітарний доступ до міста.

Нестача ліків і продовольства

За твердженням глави МЗС, у лікарні Олешок закінчилися медикаменти, а десятки тіл залишаються на вулицях або в будинках, оскільки російські військові не дозволяють жителям їх поховати. Він заявив, що родини потерпають від голоду та виживають завдяки залишкам овочів із городів, консервації й равликам.

Сибіга звернувся до ООН, Міжнародного комітету Червоного Хреста та інших організацій із закликом забезпечити безпечні евакуаційні коридори й негайний гуманітарний доступ.

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Дані ООН про населення міста

Олешки розташовані на лівому березі Дніпра в Херсонській області. До повномасштабного вторгнення в місті проживали близько 24 тисяч людей. За даними голови Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Даніель Белл, нині там залишаються приблизно 1 700 жителів, серед яких 47 дітей.

Кремль у вересні визнав критичні проблеми з постачанням продовольства й медичних товарів до Олешок та заявляв, що російські військові працюють над їх вирішенням. Українські військові двічі доставляли до міста їжу й ліки за допомогою дронів. Президент Володимир Зеленський цього тижня назвав ситуацію в Олешках геноцидом.

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