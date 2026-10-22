Мін'юст рф оприлюднить дані росіян, які переховуються за кордоном

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Міністерство юстиції рф розробляє відкритий реєстр громадян, які перебувають за кордоном та ухиляються від виконання покарання на території рф. Про це повідомив заступник міністра юстиції рф Олег Свириденко.

Реєстр розмістять на офіційному сайті відомства з зазначенням підстав для застосування обмежень. Список формуватимуть за поданням внутрішніх відомств агресора щодо осіб, які ухиляються від кримінального або адміністративного покарання, зокрема за статті про дискредитацію армії рф. Щодо фігурантів застосовуватимуть 14 видів обмежень, серед яких блокування банківських рахунків, арешт майна, заборона на реєстрацію нерухомості й транспорту та обмеження на отримання фінансових послуг.

Джерело: ТАСС.

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія суттєво розширила переслідування власних громадян за межами країни. За даними спецдоповідачки ООН з прав людини в Росії Маріани Кацарової, за три роки кількість задокументованих випадків транснаціональних репресій зросла у вісім разів.

Росія намагається залучити Інтерпол для міжнародного розшуку української медіаекспертки та активістки Ірини Земляної. Українська сторона розцінює ці дії як спробу політичного переслідування.

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