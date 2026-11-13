Міноборони готує законопроєкт про чіткі терміни служби для військових

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Документ уже розроблений у кількох варіантах, наразі над ним триває робота на рівні уряду. У Міністерстві оборони також мають визначити, коли законопроєкт передадуть на розгляд Верховної Ради.

Про це заступниця міністра оборони України Любов Галан заявила під час виступу у Верховній Раді на годині запитань до уряду.

За її словами, Міноборони вже підготівало цей законопроєкт в кількох версіях.

«Зараз триває робота всередині уряду, а також із військово-політичним керівництвом, очевидно, на який буде впливати цей законопроєкт з приводу того, як він може бути реалізований, у якій версії. Тому ця робота не зупинена, вона триває, я б сказала, дуже активно», — розповіла Галан, пише РБК-Україна.

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