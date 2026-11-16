Міноборони РФ заявило про рекордну кількість збитих за ніч українських дронів

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У ніч на 16 листопада російське Міноборони відзвітувало про перехоплення 1336 українських безпілотників над територією РФ, окупованим Кримом та акваторіями двох морів. За даними російського відомства, це найбільша кількість дронів, нібито збитих за одну ніч від початку повномасштабної війни.

За твердженням Міноборони РФ, безпілотники літакового типу перехоплювали у 15 областях Росії, Краснодарському краї, Московському регіоні, окупованому Криму, а також над Азовським і Чорним морями.

До переліку регіонів, де нібито працювала російська ППО, увійшли Тверська, Бєлгородська, Брянська, Курська, Калузька, Тульська, Рязанська, Орловська, Воронезька, Володимирська, Смоленська, Нижньогородська та Ростовська області.

Попередній рекорд російське військове відомство фіксувало в ніч на 29 жовтня. Тоді воно заявило про перехоплення 1214 безпілотників у 20 регіонах.

Близько 600 дронів прямували до Москви

Мер російської столиці Сергій Собянін заявив, що з 17:00 неділі до 08:00 понеділка в напрямку Московського регіону рухалися приблизно 600 безпілотників. За його словами, 191 апарат російська ППО нібито знешкодила на підльоті до Москви.

Водночас це не найбільша кількість дронів, про яку повідомляв Собянін. 30 жовтня він заявляв про 862 безпілотники, які рухалися в напрямку столиці. Тоді, за його даними, на підльоті до міста збили 170 апаратів.

Серед цілей називають Керченський міст

Однією з цілей нічної атаки, за повідомленнями окупаційної влади, українських OSINT-аналітиків та російських Z-каналів, став Керченський міст, який з'єднує окупований Крим із Росією.

Масштаб можливих пошкоджень об'єкта наразі залишається невідомим. Водночас російський Telegram-канал Mash стверджує, що удар припав на праву арку мосту з боку Криму. За його версією, конструкцію нібито візуально відхилило приблизно на 15 градусів. Незалежного підтвердження цієї інформації немає.

Крім того, повідомляється про ураження нафтобази та газової станції в Ростовській області. Деталі наслідків атаки в наданому повідомленні не уточнюються.

Нагадаємо, Україна атакувала Керченський міст, рух перекрито.

У Ростовській області під удар потрапила нафтобаза.

До цього ЗСУ підтвердили удари по хімзаводу у Татарстані та підприємству Моноліт на Брянщині.

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