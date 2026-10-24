Міноборони України зафіксувало відновлення роботи Starlink на швидкості понад 400 км/год

Міністерство оборони України повідомило про відновлення роботи систем супутникового зв’язку Starlink/Starshield на швидкості понад 400 км/год. За даними відомства, зв’язок залишається стабільним.

«Системи моніторингу Міністерства оборони фіксують відновлення швидкості Starlink/Starshield. Фіксуємо швидкість більше 400 км/год, зв’язок стабільний.

Це черговий приклад, коли прямий діалог та наполеглива позиція Президента України на найвищому рівні дає результати. І цей результат передусім важливий для нашого фронту, для військових, роботи безпілотників, логістики та звʼязку.

Міністерство оборони продовжує моніторинг та фіксацію роботи Starlink/Starshield», — прокоментував міністр оборони Євгеній Хмара.

У Міноборони наголошують, що стабільна робота супутникового зв’язку має важливе значення для українських військових, зокрема для керування безпілотниками, забезпечення логістики та підтримання зв’язку на фронті. Відомство продовжує стежити за роботою систем Starlink/Starshield.

Про це заявив міністр оборони України Євгеній Хмара в коментарі, наданому Міністерству оборони.

Супутникові системи зв’язку Starlink і Starshield почали працювати під час руху на швидкості понад 161 км/год. Про це повідомили в Міністерстві оборони України у коментарі медіа.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп особисто зателефонував засновнику компанії SpaceX Ілону Маску з вимогою скасувати обмеження швидкості та роботи Starshield - військової версії супутникової системи Starlink для українських військових.

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що ситуація зі Starlink під час війни в Україні посилила занепокоєння Оттави залежністю від іноземних технологій. Він наголосив на необхідності диверсифікувати постачальників, щоб захистити суверенітет країни.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що швидкість роботи Starlink та Starshell досі не відновлена, а постачання ракет-перехоплювачів для захисту від російських балістичних атак затримується.

Американська влада протягом багатьох років зверталася до компанії SpaceX із проханнями обмежувати або розширювати роботу супутникового зв’язку Starlink у різних країнах, зокрема в Україні, Ірані, Ємені та Лівані.

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