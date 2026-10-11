Міноборони України збільшило закупівлі дронів на 300% порівняно з 2025 роком

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У 2026 році Агенція оборонних закупівель при Міністерстві оборони законтрактувала на 300% більше безпілотників, ніж за весь попередній рік. Йдеться про дрони різних типів і призначення.

«Протягом останніх місяців Агенцією законтрактовано дронів різних типів приблизно у 5,5 раза більше, ніж за аналогічний період 2025 року. Що стосується FPV-дронів, то загалом у 2026 році обсяг їх контрактування вже на 54% перевищує показник за весь 2025 рік, а обсяг поставок зріс майже у 3,7 раза», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, такі показники стали можливими завдяки спрямуванню підтримки від міжнародних партнерів та масштабуванню спроможностей українського ОПК.

Міністр оборони Євгеній Хмара наголосив на важливості узгодження потреб фронту, планування закупівель і виробничих можливостей українського ОПК.

«Працюємо над тим, щоб забезпечення війська було більш прогнозованим. Для цього синхронізуємо потреби фронту, планування закупівель і виробничі можливості українського ОПК. Крім того, передбачуваність контрактування дає змогу виробникам послідовно побудувати виробничі процеси, прораховувати логістику та замовити комплектуючі», - підкреслив Хмара.

Також він зауважив, що завдання Міністерства оборони - дати війську дрони для ефективної роботи на кожному рівні: тактичному, оперативному та стратегічному. Засоби deep strike - для ударів у глибині Росії. Безпілотники middle strike - для знищення екіпажів БПЛА ворога, випалювання логістики та пунктів управління.

Джерело: Міноборони

Нагадаємо, Японія підписала контракт на закупівлю українських дронів SkyFall.

Раніше під час Ukraine Recovery Conference 2026, що проходила у Гданську, українська технологічно-оборонна компанія SkyFall та польський Bank Gospodarstwa Krajowego уклали Меморандум про взаєморозуміння.

Данія може почати виробляти українські безпілотники Skyfall на власній території. Це означає, що країна не лише надає Україні літаки F-16 та фінансує виробництво САУ «Богдана», а й стає ключовим партнером української оборонної індустрії за кордоном.

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