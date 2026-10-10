Минулої доби Росія реактивними дронами пошкодила 28 об’єктів у п’яти районах Київщини

Унаслідок російських атак на Київську область протягом останньої доби 9 жовтня постраждали шестеро людей. Ворожі безпілотники пошкодили житлові будинки та об'єкти інфраструктури у п'яти районах області.



Під час нічної атаки на Бучанський район постраждали троє людей. Усіх госпіталізували до місцевої лікарні. Серед постраждалих – жінка 1937 року народження, яка зазнала гострої реакції на стрес. Ще двоє людей отримали уламкові поранення та опіки.

Унаслідок атаки також загорівся приватний житловий будинок. Рятувальники ліквідували пожежу.

Загалом протягом останньої доби в Київській області пошкоджено 28 об'єктів, із яких 24 – приватні домоволодіння:

Бучанський район. Пошкоджено п'ять об'єктів: три приватні домоволодіння, складське приміщення та об'єкт інфраструктури.

Фастівський район. Пошкоджено вісім приватних домоволодінь.

Броварський район. Зафіксовано пошкодження десяти приватних домоволодінь.

Обухівський район. Пошкоджено чотири об'єкти: три приватні домоволодіння та об'єкт інфраструктури.

Вишгородський район. Пошкоджено об'єкт інфраструктури.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Нагадаємо, що у ніч проти 10 жовтня російські терористичні війська п'ять разів атакували Івано-Франківськ.

У ніч проти 10 жовтня Росія атакувала Україну 160 ударними безпілотниками, зокрема 110 реактивними дронами Shahed. Також російські війська застосували безпілотники «Гербера» та дрони-імітатори «Пародія».

Уранці 10 жовтня російські війська атакували безпілотниками західні регіони України. У Львові та Івано-Франківську було чутно вибухи, сили протиповітряної оборони відбивали повітряну атаку.

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