Мінус одна ціль кожні 41 секунду — СБС підбили рекордні підсумки жовтня

У жовтні 2026 року Сили безпілотних систем уразили понад 64,8 тисячі російських цілей. За даними командувача СБС Роберта Бровді з позивним «Мадяр», серед них — майже 16,8 тисячі російських військових. Це найвищий місячний показник втрат живої сили противника для угруповання від початку повномасштабної війни.

Протягом жовтня українські підрозділи уразили 64 807 ворожих цілей. У середньому це 2091 ціль на добу — або приблизно одна кожні 41 секунду. Окремо командувач відзначив кількість ураженої живої сили противника. За місяць СБС відзвітували про втрати 16 796 російських військових. Таким чином, жовтень став рекордним для угруповання за цим показником за весь час великої війни.

За наведеними Бровді цифрами, кількість уражених російських військових зросла на 52,55% порівняно із серпнем. Тоді СБС повідомляли про 11 010 таких втрат. У вересні показник становив 13 468 осіб, а в жовтні збільшився ще на 24,71%.

У середньому, за підрахунками СБС, російська армія втрачала 542 військових щодня. Найбільше втрат за одну добу зафіксували 24 жовтня. Тоді, за даними угруповання, було уражено 701 російського військового.

Скільки бойових місій виконали СБС

Упродовж жовтня підрозділи Сил безпілотних систем виконали загалом 255 605 бойових місій. Із них близько 151,5 тисячі становили ударні вильоти, ще 104 тисячі — розвідувальні. Найбільше втрат живої сили противника, за даними СБС, припало на три напрямки: Добропільсько-Покровський, Олександрівський та Гуляйпільський. Загалом там зафіксували 11 672 ураження російських військових. Це 69,49% від загального показника за місяць.

Зокрема, на Добропільсько-Покровському напрямку йдеться про 7360 російських військових, а на Олександрівському та Гуляйпільському разом — про 4312. У Силах безпілотних систем окремо наголошують, що ці цифри стосуються лише роботи підрозділів самого угруповання. Вони не враховують результати інших підрозділів Сил оборони України.

Отже, наведена статистика не відображає загальних втрат російської армії за жовтень. Вона показує результати, про які відзвітували саме Сили безпілотних систем. Про результати роботи Сил безпілотних систем Роберт Бровді повідомив у своєму Telegram-каналі.

У ніч проти неділі, 1 листопада, Росія атакувала Україну 433 ударними безпілотниками. Сили протиповітряної оборони знешкодили 371 ціль, однак влучання зафіксували на 16 локаціях, а уламки збитих дронів упали ще в 14 місцях. Станом на 07:30 понад 40 російських безпілотників залишалися в повітрі, а бойова робота тривала.

Упродовж дня 31 жовтня російські війська атакували Україну 168 ударними безпілотниками. Сили протиповітряної оборони збили та подавили 122 ворожі дрони.

Нагадаємо, що приблизо о 22.00 30 жовтня у Києві пролунав вибух. Зафіксоване зникнення електроенергії у кількох районах столиці.

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