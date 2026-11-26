0:00 / 0:00

Росія продовжує використовувати проти сусідніх держав моделі інформаційного тиску, які раніше зафіксував Центр протидії дезінформації у своєму аналітичному дослідженні.

Одним із нещодавніх прикладів стала заява МЗС РФ, у якій Естонію звинуватили в діях, що нібито підводять обидві країни «до межі відкритої війни». Водночас Москва традиційно виправдовує свої погрози заявами про нібито «утиски російськомовного населення».

Як зазначають у ЦПД, фактично йдеться про прямий шантаж у відповідь на рішення Таллінна закрити прикордонні переходи з Росією через диверсії російської воєнної розвідки.

У Центрі нагадали, що поєднання наративу про «захист прав російськомовних» із прямими військовими погрозами є відпрацьованим російським сценарієм. Раніше Кремль застосовував його проти України, про що йдеться в дослідженні «Моделі інформаційного тиску РФ: від України до Європи».

Водночас висновки про можливий намір Росії напасти не можна робити лише на основі інформаційних матеріалів. Для цього також необхідно враховувати незалежні дані про військові приготування Москви та її дипломатичні кроки.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Раніше ми повідомляли, що МЗС рф пригрозив Естонії відкритою війною через нібито допомогу українським атакам.

23 листопада Міністерство закордонних справ РФ викликало тимчасового повіреного у справах Естонії в РФ Марека Юхтегі та висловило йому «рішучий протест» через звинувачення Москви у спробі підпалу оборонного підприємства, а також рішення естонського уряду закрити кордон із Росією.

Читай нас у