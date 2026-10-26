Москвичам на три дні відключать мобільний інтернет через путіна

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З 27 по 29 жовтня російські власти обмежать доступ до мобільного інтернету в межах Третього транспортного кільця в Москві. У міністерстві цифрового розвитку рф пояснили такі заходи забезпеченням безпеки під час проведення «Форуму країн — експортерів газу» (ФСЕГ) та саміту «росія — Африка», де буде присутнім путін.

Згідно з повідомленням, 27 та 28 жовтня мобільний інтернет буде вимкнено з 11:30 за місцевим часом протягом дня, а 29 жовтня — з 09:30. У цей період доступними залишатимуться лише ресурси з так званого «білого списку», а також голосовий зв'язок, домашній інтернет та Wi-Fi. Обмеження відбуваються на тлі активізації атак безпілотників на московський регіон, зокрема після масованого нальоту 23 жовтня, який спричинив евакуацію з висотки «IQ-квартал» у «москва-сіті» та паралізував роботу столичних аеропортів.

Джерело: The Moscow Times.

У Санкт-Петербурзі раніше стався масштабний збій у роботі мобільного інтернету. Відключення співпало з прибуттям до Петербурга путіна, де він має зустрітися з правителем Малайзії султаном Ібрагімом Ісмаїлом та провести робочі зустрічі з губернаторами Петербурга і Ленобласті.

Прес-секретар президента рф Дмитро Пєсков заявив, що обмеження на мобільний інтернет під час Петербурзького міжнародного економічного форуму (ПМЕФ), де також був путін, застосували для запобігання загрозам безпеці. Йдеться про загрози з боку України.

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