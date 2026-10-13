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Міністерство закордонних справ росії 13 жовтня 2026 року викликало посла Бельгії в Москві Мішеля Жеребцова та висловило йому офіційний протест. Приводом для виклику дипломата стали публічні заяви військово-політичного керівництва Бельгії щодо прямих військових, гібридних та диверсійних загроз, які виходять від росії.

У російському дипвідомстві ці звинувачення назвали «необґрунтованими» та пригрозили, що подібна риторика бельгійської сторони призводить до підвищення напруженості в Європі та ризику виходу конфронтації з-під контролю, і матиме для країни наслідки.

МЗС рф закликало Брюссель знизити рівень антиросійських висловлювань та переглянути потенційні наслідки такої політики для європейської безпеки.

Джерело: заява Міністерства закордонних справ росії.

Росія нарощує гібридну діяльність, спрямовану проти союзників України. Про це заявив керівник британської служби внутрішньої розвідки MI5.

Данія посилює підготовку до кризових ситуацій, зокрема потенційної воєнної загрози з боку Росії. У межах цих заходів влада країни залучає приватний бізнес, серед партнерів якого — шведська компанія IKEA. За задумом, комерційна інфраструктура може стати частиною системи реагування на надзвичайні ситуації.

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