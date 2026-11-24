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Міністерство внутрішніх справ росії оголосило у розшук лідера гурту Brutto та співзасновника колективу «Ляпіс Трубецькой» Сергія Міхалка.

За даними білоруського правозахисного центру «Вясна», картка музиканта з’явилася в базі розшуку відомства 23 листопада, однак статтю Кримінального кодексу рф, за якою ведеться переслідування, наразі не вказано.

У серпні 2026 року суд у Білорусі заочно засудив Міхалка до чотирьох років колонії загального режиму за звинуваченнями в «образі» самопроголошеного президента Олександра Лукашенка та «розпалюванні ворожнечі» через відеозаписи в соцмережах гурту Brutto за 2021–2022 роки. Музикант із 2015 року мешкає в Україні, має звання заслуженого артиста України та послідовно виступає проти білоруського режиму, влада якого у 2025 році також визнала «екстремістською» пісню «Не бути скотам» на вірші Янки Купали.

Джерело: «Настоящее Время».

Раніше Сергій Міхалок та гурт Ляпіс Трубецкой анонсували великий благодійний концерт у Києві на потреби ЗСУ.

До цього Сергій Міхалок розповів про новий музичний проект.

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