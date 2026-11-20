На Черкащині колишньому директору товариства, яке надавало послуги з оцінки та технічного консультування, повідомили про підозру у службовій недбалості. За даними слідства, він істотно занизив ринкову вартість земельної ділянки площею майже 0,5 гектара. Через це місцевий бюджет недоотримав понад мільйон гривень від її продажу.

Про підозру жителю Черкас повідомили за процесуального керівництва Черкаської окружної прокуратури. Йому інкримінують службову недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки для громадських інтересів. Йдеться про частину 2 статті 367 Кримінального кодексу України. За версією слідства, у листопаді 2025 року чоловік обіймав посаду директора одного з товариств з обмеженою відповідальністю в Черкасах. Компанія працювала у сфері інжинірингу, геології та геодезії, а також надавала послуги технічного консультування.

Слідчі вважають, що під час виконання службових обов’язків директор неналежно провів оцінку земельної ділянки. Він істотно занизив її ринкову вартість. Земля площею 0,4739 гектара розташована в адміністративних межах Руськополянської сільської ради Черкаського району. Унаслідок цього громада отримала менше коштів від продажу ділянки, ніж могла б. За даними прокуратури, місцевий бюджет недоотримав понад 1 мільйон гривень. Слідчий суддя обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Це означає, що чоловік має виконувати визначені судом процесуальні обов’язки.

Досудове розслідування проводять слідчі Черкаського районного управління поліції ГУНП у Черкаській області. Якщо провину чоловіка доведуть у суді, йому може загрожувати від двох до п’яти років позбавлення волі. Також санкція статті передбачає заборону обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років і штраф від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Водночас повідомлення про підозру не означає, що чоловіка вже визнали винним. Відповідно до Конституції України, людина вважається невинуватою, доки її провину не доведуть у законному порядку та не встановлять обвинувальним вироком суду. Про це повідомляє Черкаська обласна прокуратура.

На Черкащині викрили місцевого жителя, якого підозрюють у державній зраді. За даними слідства, чоловік збирав і передавав російській ФСБ інформацію про місця дислокації підрозділів Збройних Сил України.

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