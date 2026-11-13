На Черкащині російський обстріл пошкодив газові мережі, частина жителів без газу

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Російські війська атакували Черкаську область, унаслідок чого було пошкоджено газову інфраструктуру. Частина жителів тимчасово залишилася без газопостачання.

Через російську атаку пошкоджено газові мережі в селі Мліїв Черкаської області. Унаслідок цього частина населеного пункту наразі залишається без газу.

Аварійні бригади вже працюють на місці та ліквідовують наслідки обстрілу. Водночас точні терміни відновлення газопостачання поки не повідомляють.

У «Газмережах» закликали мешканців, у чиїх оселях припинилася подача газу, перекрити крани перед газовими приладами.

Про відновлення газопостачання компанія повідомить додатково.

Про це повідомила Черкаська філія Газмережі.

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