На Черкащині уламки російського дрона пошкодили п’ять будинків
У Корсуні-Шевченківському на Черкащині внаслідок атаки безпілотника пошкоджено п’ять житлових будинків і лінію електропередач. Одна жінка зазнала стресу.
«Черкаський район. Корсунь-Шевченківська громада. Унаслідок падіння уламків ворожого БпЛА та вибухової хвилі, за попередніми даними, пошкоджено п’ять житлових будинків і з десяток господарських споруд. Також обірвано лінію електропередач. По медичну допомогу звернулася 62-річна жінка», - написав Табурець.
Він уточнив, що в постраждалої гостра реакція на стрес, вона не потребує госпіталізації.
Обстеження території триває. На місці працює аварійна бригада енергетиків.
«Комунальні служби громади розпочинають першочергові відновлювальні роботи», - зазначив очільник Черкащини.
Про це в Телеграмі повідомив начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.
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