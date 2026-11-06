На Черкащині уламки російського дрона пошкодили п’ять будинків

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У Корсуні-Шевченківському на Черкащині внаслідок атаки безпілотника пошкоджено п’ять житлових будинків і лінію електропередач. Одна жінка зазнала стресу.

«Черкаський район. Корсунь-Шевченківська громада. Унаслідок падіння уламків ворожого БпЛА та вибухової хвилі, за попередніми даними, пошкоджено п’ять житлових будинків і з десяток господарських споруд. Також обірвано лінію електропередач. По медичну допомогу звернулася 62-річна жінка», - написав Табурець.

Він уточнив, що в постраждалої гостра реакція на стрес, вона не потребує госпіталізації.

Обстеження території триває. На місці працює аварійна бригада енергетиків.

«Комунальні служби громади розпочинають першочергові відновлювальні роботи», - зазначив очільник Черкащини.

Про це в Телеграмі повідомив начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

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