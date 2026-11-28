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Упродовж минулої доби внаслідок російських атак на Чернігівщині загинули восьмеро людей, ще десятеро дістали поранення.

Напередодні російські війська атакували безпілотниками Чернігів. Унаслідок удару загинув 46-річний чоловік, попри зусилля медиків, які боролися за його життя. Ще троє людей постраждали. Усі вони проходять амбулаторне лікування.

Влучання зафіксували на території одного з підприємств міста. Пожежу, що виникла після атаки, ліквідували рятувальники.

Крім того, російський FPV-дрон атакував сільськогосподарське підприємство в Семенівці. Унаслідок удару пошкоджено автомобіль.

У суботу вранці російські війська також атакували Корюківку. Там зафіксували два влучання — по території лісового господарства та одного з підприємств міста.

Про це повідомив начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус у Фейсбуці.

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