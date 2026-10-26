На Чернігівщині після російських обстрілів спалахнули пожежі, є постраждалі

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Російські війська в ніч проти 26 жовтня обстріляли приватне підприємство та склад на Чернігівщині. Унаслідок атаки виникли пожежі, двоє людей постраждали.

У Прилуцькому районі росіяни атакували ангар приватного підприємства – травмовано чоловіка. На Новгород-Сіверщині загорілася будівля зерносховища, постраждала жінка.

На Корюківщині виникла масштабна пожежа складського приміщення. Також у Чернігівському районі горіла суха рослинність.

Рятувальники ліквідували всі пожежі.

Джерело: ДСНС

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Раніше російські війська завдали повторного удару по приватному сектору в Харкові.

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