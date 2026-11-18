На Чернігівщині російський безпілотник влучив у житловий будинок
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У селі Комань Новгород-Сіверського району Чернігівської області ворожий ударний дрон поцілив у житловий будинок. Про це 18 листопада 2026 року повідомив начальник Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов.
За його словами, атака сталася близько 15:00. Унаслідок влучання безпілотника, тип якого наразі встановлюється, у будівлі спалахнула пожежа.
Інформація щодо можливих постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється.
Джерело: Олександр Селіверстов у Facebook.
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