На Чернігівщині внаслідок наїзду автівки на міну є загиблий і поранений

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У Городнянській громаді Чернігівського району легковий автомобіль під час руху польовою дорогою наїхав на вибухонебезпечний предмет. У результаті детонації загинув чоловік 1970 року народження, а ще один пасажир 2008 року народження зазнав травм.

«Сьогодні близько опівдня у Чернігівському районі легковий автомобіль під час руху польовою дорогою наїхав на вибухонебезпечний предмет. Унаслідок вибуху транспортний засіб загорівся», — зазначили у рятувальній службі.

Джерело: Головне управління ДСНС України у Чернігівській області.

Нагадаємо, поблизу села Мукошин Камінь-Каширського району трактор підірвався на протитанковій міні під час проведення лісогосподарських робіт.

На Сумщині помер 17-річний хлопець, який підірвався на вибухонебезпечному предметі у Ворожбянській громаді. Юнака з численними травмами доправили до лікарні, але врятувати його медикам не вдалося.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні внаслідок підривів на мінах та інших вибухонебезпечних предметах постраждали 1757 людей. Із них 510 загинули, ще 1247 дістали поранення.

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