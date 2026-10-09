На Дніпропетровщині через обстріли загинула людина, пошкоджені будинки

Протягом 9 жовтня російські війська майже 40 разів атакували три райони Дніпропетровської області. Унаслідок обстрілів загинула людина, пошкоджені житлові будинки, підприємства та об’єкти інфраструктури. Рятувальники ліквідували всі пожежі, які виникли через російські удари.

Під російським вогнем опинилися Криворізький, Нікопольський і Синельниківський райони Дніпропетровщини. У Криворізькому районі російські війська пошкодили об’єкт інфраструктури та приватні житлові будинки. Інформації про загиблих чи постраждалих у цьому районі в повідомленні ДСНС не навели. У Нікопольському районі внаслідок обстрілів постраждали багатоквартирні та приватні будинки. Також пошкоджені підприємства й один з об’єктів інфраструктури.

На Синельниківщині загинула людина

Найважчими були наслідки російських ударів у Синельниківському районі. Під обстрілами опинилися Зайцівська та Петропавлівська громади. Там загинула людина. Крім того, у районі пошкоджені аграрне підприємство та об’єкти інфраструктури. Удари завдали шкоди як житловій забудові в інших районах області, так і підприємствам, які забезпечують роботу місцевих громад.

Після обстрілів на місцях виникли пожежі. Рятувальники оперативно виїхали на виклики та ліквідували всі займання. Отже, за один день російські війська завдали майже 40 ударів по трьох районах Дніпропетровщини. Атаки забрали життя однієї людини та призвели до пошкодження житла, підприємств й інфраструктури. Про наслідки атак повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

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